Kemal Yılmaz, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Atandı

Kemal Yılmaz, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Atandı
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Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaparken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Kemal Yılmaz, yeni görevine başladı. Yılmaz, üreticiler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak tarım ve hayvancılıkla ilgili politikaları uygulayacak.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaparken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Kemal Yılmaz, yeni görevine başladı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan Kemal Yılmaz, bugün itibariyle görevine başladı. Yılmaz, ilk gün verdiği mesajda, "Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Anadolu'nun kadim şehri Samsun'da görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayım. Kapımız herkese açık olacaktır. Üreticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, ziraat odalarımız, birlik ve kooperatiflerimizle, akademik kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimizle ve tarıma, hayvancılığa, ormana, doğaya, üretime gönül vermiş bütün dostlarımızla ortak akılla yürümeyi, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, çözüm odaklı çalışmayı planlıyoruz" dedi.

Görevini onurlu bir şekilde saygı ve sevgi çerçevesinde ifa edeceğini dile getiren Yılmaz, "Ben ve ekip arkadaşlarım takım ruhu ile hareket ederek Samsun tarımını ve çiftçisini daha ileri noktalara taşımak hedefiyle daima en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Değerli üreticilerimizle gönül birliği, dayanışma, hoşgörü ile üretmeye devam edeceğiz. Kırsaldan kente, üretimden tüketime, gıdadan istihdama kadar geniş bir alan içerisinde Bakanlığımızın belirlediği temel tarımsal politikalarını azim ve kararlılık içerisinde uygulayacağız" diye konuştu.

Müdür Yılmaz, Samsun'da kuruma gelişi sırasında çalışanlar tarafından çiçekle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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