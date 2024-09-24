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Kemal Sunal'dan İlham Alan 'Meraklı Köfteci' Müşterilerini Ağırlıyor

Kemal Sunal'dan İlham Alan 'Meraklı Köfteci' Müşterilerini Ağırlıyor
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Diyarbakır'da 1994 yılından beri köfte yapan Sedat Kılıç, Kemal Sunal'ın filmlerinden esinlenerek 'Meraklı Köfteci' adını verdiği büfede nostaljik bir atmosfer sunuyor. Müşterilerine film replikleri ile hizmet eden Kılıç, köftelerine koyduğu kürdanlarla da dikkat çekiyor.

Diyarbakır'da 1994 yılından beri köfte işiyle uğraşan Sedat Kılıç, Kemal Sunal'ın filmlerinden ilham alarak nostaljik bir atmosferde film replikleriyle müşterilerini karşılıyor. Kemal Sunal'a özenerek iş yerine 'Meraklı Köfteci' ismini verdiğini söyleyen Kılıç, Sunal'ın fotoğraflarını sergileyerek onun anısını sevenleriyle beraber devam ettiriyor.

Kemal Sunal'dan esinlenerek Sur ilçesi Saray Kapı mevkiinde 'Meraklı Köfteci' adını verdiği büfede geçimini idame ettiren Sedat Kılıç, köftelerini de esprilerini de sanatçıya özenerek yapıyor. Filmde Kemal Sunal'ın bir müşterisinin para vermemek için köftelere çivi koyduğunu söyleyen Kılıç, kendisinin de çivi yerine kürdan kullandığını dile getirdi. Kılıç, çivinin dişe zarar vermemesi adına köftelerine kürdan koyduğunu ifade ederek günde en az 4-5 kişiye kürdan çıktığını söyledi. Müşterilerinin bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Kılıç, bu işi severek yaptığını kaydetti.

Meraklı Köfteci'de köfte yemeye gelen müşterilerden Rojhat Arı, burayı sık sık tercih ettiklerini söyledi. Arı, "Kemal Sunal'ın filmindeki esprileri burada da duyuyoruz. Buraya yönelmemizin nedeni, gerçekten sıcak bir ortam olması" dedi.

Arı, köftede tek eksiğin ise filmdeki gibi maydanoz olmaması olduğunu sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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