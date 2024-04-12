Kızılay Genel Başkanı Dr. Kemal Demir'in eşi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı
1999 yılları arasında Kızılay Genel Başkanlığı yapan Dr. Kemal Demir'in eşi Vedia Demir, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kızılay'da genel başkanlık yapan merhum Dr. Kemal Demir'in eşi Vedia Demir Düzce'de hayatını kaybetti. Düzce Şehitlik Cami'de kılınan cenaze namazına eski milletvekili Necmi Hoşver, eski Kızılay yöneticilerinden Ali Dilber ve sevenleri katıldı. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın da çelenk gönderdiği cenaze şehir mezarlığına defnedildi. - DÜZCE