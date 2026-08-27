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Kemah'ta Huzurevi Sakinlerine Mevlid-i Nebi Ziyareti

Kemah'ta Huzurevi Sakinlerine Mevlid-i Nebi Ziyareti
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından huzurevi sakinleri ziyaret edildi. Ziyarette yaşlılarla sohbet edilerek hatıraları dinlendi, manevi atmosfer paylaşıldı ve büyüklerin hayır duaları alındı. Amaç, vefa ve hürmet duygularının pekiştirilmesi olarak belirtildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılar ziyaret edildi.

Kemah İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette, huzurevi sakinleriyle sohbet edildi, hatıraları dinlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın manevi atmosferinin paylaşıldığı ziyarette, yaşlılarla bir araya gelinerek vefa ve hürmet duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ziyarette büyüklerin hayır dualarının alındığı, onların toplumun önemli değerleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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