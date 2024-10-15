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Keles’te Deprem Farkındalığı için Proje Başlatıldı

Keles’te Deprem Farkındalığı için Proje Başlatıldı
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Bursa'nın Keles ilçesinde, Kaymakam Muhammed Ali Yolal tarafından başlatılan 'Evim Güvende, Geleceğim Güvende' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine deprem güvenliği amacıyla dolap sabitleme aparatı dağıtıldı. Proje, aileleri ve çocukları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa'nın Keles ilçesinde Kaymakam Muhammed Ali Yolal tarafından başlatılan "Evim Güvende, Geleceğim Güvende" Projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine depreme karşı tedbir almaları amacıyla dolap sabitleme aparatı dağıtıldı.

Proje kapsamında ilk sabitleme aparatları hediye edilen öğrenciler, evlerindeki bütün mobilyaları velilerine sabitleme yaptırmaları durumunda Keles Kaymakamı Yolal'dan "Bu evde bütün mobilyalar sabitlendi" yazılı çıkartmaları (sticker) almaya hak kazanıp, evlerinin kapılarına yapıştırabilecekler.

İlçe Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ilk etapta bin adet sabitleme aparatlarının dağıtıldığını ve bunu ilk etapta en değerlileriyle yani çocuklarıyla ailelere ulaştırdıklarını belirtti. Yolal, "Anne ve babalarının ne yapmaları gerektiğini ve çocuklarımızın da ailelerinden evlerindeki tüm eşyaları sabitlemelerini de istemelerini söyledik. Doğal afetlerde evlerde yaşanan birçok can kaybının en önemli sebeplerinden biri de kapı kenarlarına konulan dolaplar ve bu dolaplar devrildiğinde evden dışarıya çıkışın, dışarıdan içeriye girişinde gerçekleştirilemesi. Bizler de farkındalık olması adına böyle bir proje gerçekleştirerek geleceğe dikkat çekmek istedik, bunu yaparken en değerlilerimizle yani evlatlarımızla irtibat kurarak ailelerine ulaştırdık. Kimi evleri ziyaret edeceğiz, tüm dolapları sabitleyen ailelerimizin çocuklarına 'Bu evde tüm dolaplar sabitlendi' yazılı sticker hediye edeceğiz onlar da evlerinin giriş kapılarına yapıştırarak farkındalık oluşturacaklar. Daha güvenli yarınlar için çocuklarla yola çıktık, inşallah tüm ilçemizi bu konuda bilinçlendirerek önce evlerini sonra da kendileriyle beraber çocuklarının geleceklerini de güvence altına almış olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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