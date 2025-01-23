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Kehribar Taşlarına Yoğun İlgi: Stres ve Diş Ağrısına İyi Geldiğine İnanılıyor

Kehribar Taşlarına Yoğun İlgi: Stres ve Diş Ağrısına İyi Geldiğine İnanılıyor
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Diyarbakır'da vatandaşlar, stres ve çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanarak kehribar taşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Tespihçi Mehmet Tosun, kehribarın bebeklerin diş ağrısını azalttığını belirtiyor ve sahte kehribarın nasıl anlaşılacağını açıklıyor.

Günümüzün önemli rahatsızlıklarından stres başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan kehribar taşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tıpta yeri olmasa da bu taşların faydalı olduğuna inanan vatandaşlar, tespih olarak ve boyunlarına asmak suretiyle kehribar taşlarını kullanıyor. Tespihçi Mehmet Tosun, kehribar taşının strese ve bazı hastalıklara, 6 aylıktan sonra bebeklerin diş ağrısı yaşamamasına faydası olduğunu söyledi. Sahte kehribar ayrımının tuzlu suyla yapıldığını söyleyen Tosun, "Tuzlu suya bırakıldığında battığı zaman sahte kehribardır ama batmazsa, su üstünde kalırsa orijinal olduğu anlaşılır" dedi.

Taşların ekserisinin bin yıllık kehribarlar olduğunu söyleyen Tosun, "Doğal ortamlarda yetişen kehribarlardır. Doğal taşlardan en iyisi damla kehribarıdır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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