"Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto" öğrencilerle buluştu

Sibel Kırcadere Uslu, ilk kitabı "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto" ile bir gün arayla İstanbul ve İzmir Kitap Günlerinin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Sibel Kırcadere Uslu, ilk kitabı "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto" ile bir gün arayla İstanbul ve İzmir Kitap Günlerinin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Uslu, onlara kitapta yer alan Türk mitoloji kahramanları hakkında bilgi de verdi. Buluşmada genç okurlarının serinin ikinci kitabı için öneri ve fikirlerini dinleyen Uslu, kitaplarını da imzaladı.

İllüstrasyon çalışması yapay zeka tarafından yapılan ve bu özelliği bir ilke imza atan "Kehanetteki Çocuk- Suzan Orto", Türk mitolojisini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Sibel Kırcadere Uslu, Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto ile İstanbul ve İzmir Kitap Fuarı çerçevesinde okuyucuları ile bir araya geldi.

Öğrencilerin yazarlık ve kitabı ile ilgili sorularını yanıtlayan Uslu, onlara kitapta yer alan Türk mitoloji kahramanları hakkında bilgi verdi. Genç okuyucuları ile buluşmasın oldukça verimli ve faydalı geçtiğini söyleyen Uslu, macera dolu kurgusuyla bir solukta okunan kitabı hakkında şunları söyledi:

"Edebiyat dünyası için en önemli 2 etkinlik olan İstanbul ve İzmir Fuarı Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto nezdinde benim için çok yararlı oldu. Genç okuyucularım ile buluştum. Serinin ikinci kitabı için bana fikir verdiler. Cesur bir kız çocuğu hakkındaki Kehanetteki Çoçuk, Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor. Çoğumuzun Odin veya Zeus kadar tanıdık olmadığı mitolojimizden çeşitli öğe ve kahraman yapay zeka ile canlandırıldı"

İlk defa bir kitap için gazete ve web sitesi de hayata geçti

Yazarın okuyucuları için yaptığı bir diğer özel çalışma da kitabın içeriği için web sitesini hayata geçirmesi oldu. Sibel Kırcadere Uslu'nun çağın şartlarına ayak uydurma vizyonu ve okuyucuyla iletişimi kuvvetli tutma fikriyle ile hazırlanan web sitesi bir yandan kitabın okur üzerindeki etkilerini artıracak öğeler taşırken, diğer yandan da fantastik dünyanın devamlılığını sağlıyor. Ortoköy'ün ilk, tek ve son gazetesi Orto Gazete'yi dijital olarak yansıtan ortogazete.com, Kehanetteki Çocuk - Suzan Orto'yu merak eden tüm okurlara hem kitap ve yazar hakkında fikir veren yapısı hem de gelecek kitaplar hakkında notlarıyla keyifli bir deneyim sunuyor. - İSTANBUL