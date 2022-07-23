Kediye saldırmak isteyen köpek, hayatının şokunu yaşadı

Sahibi, köpeğini kucağına alarak kedinin saldırısından kurtarabildi

İSTANBUL - İstanbul'da sokakta sahibi tarafından gezmeye çıkarılan "Karamel" isimli köpek kediye saldırınca hayatının şokunu yaşadı. Kedinin de saldırıya geçmesiyle sahibi köpeğini kucağına alarak kedinin hışmından kurtardı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Güngören Merter Gülbayır Sokağı'nda geçtiğimiz günlerde akşam saat 20.00 sıralarında Ata Özbek, isimli adam köpeği "Karamel" gezmeye çıkardı. Sokaktan geçerken "Karamel" bir anda kediye saldırdı. Kedi de yavrularına saldıracak korkusuyla köpeğe saldırdı. Karamel'in sahibi Ata Özbek de kediyi ayağıyla uzaklaştırmaya çalışırken bacağından yaralandı. Kedinin, köpeğe ve sahibine saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayı gören Eren Enes, "Kedi yavrularıyla birlikte orada duruyordu. Adam köpeğiyle geldi ve köpeği kediye saldırdı. Kedi de yavrularını korumak için köpeğe saldırdı. Sonra adam köpeği korumak için kediye tekme vurdu. Sonra kedi de can havliyle birkaç kere saldırdı. Adam köpeğini, kedi de yavrularını alıp gitti" şeklinde belirtti.