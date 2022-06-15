Keçiören'e yeni cemevi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keçiören'e yeni cemevi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Keçiören'e yeni cemevi

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ne inşa edilecek cemevinin temel atma töreni, 19 Haziran Pazar günü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ne inşa edilecek cemevinin temel atma töreni, 19 Haziran Pazar günü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Temel atma törenine Başkan Altınok ile Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Yücer, dernek üyeleri, Alevi kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. Ankaralıları ve Keçiörenlileri temel atma törenine davet eden Başkan Altınok, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapacakları ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirecekleri güzel bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin sembolü olan ibadethanelerimizin yapımına belediyemizin imkanları dahilinde destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer ise, Ankara'ya ve Keçiören'e yeni bir cemevi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Öncelikle cemevimizin temellerinin atılmasına büyük destek veren Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz, bir talebimiz olduğunda başkanımız her zaman kapısını açtı. Bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Ayrıca cemevimizin yapımı için katkı sunan ve sunacak olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören Ovacık Mahallesi'ne inşa edilecek cemevi, yaklaşık 700 metrekarelik alanın 250 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı cemevinde cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ovacık Mahallesi Turgut Altınok Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title