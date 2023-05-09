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Keçiören'de Çanakkale'yi görmeyen genç kalmayacak

Keçiören'de Çanakkale'yi görmeyen genç kalmayacak

Yerel Haberler

Ankara Keçiören Belediyesi, "Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın" sloganıyla düzenlediği Çanakkale gezisi seferlerini sürdürüyor.

Ankara Keçiören Belediyesi, " Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın" sloganıyla düzenlediği Çanakkale gezisi seferlerini sürdürüyor.

Keçiören Belediyesinin, Çanakkale'ye düzenledikleri geziler çerçevesinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından Keçiören İmam Buhari Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi öğrencileri, belediye önünden hareket eden otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.

"Bu toprakları vatan yaptıklarını canlı canlı görmelerini sağlıyoruz"

Çanakkale'ye ulaşan öğrencilerin rehberler eşliğinde Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgilendirileceğini söyleyen Başkan Altınok, "Gençlerimiz kahraman ecdadımızın destansı öyküsünü Çanakkale'de en çıplak şekliyle görüyorlar. Milli ve manevi duyguların gelişmesi için bu tür geziler çok önemli. Atalarımızın büyük fedakarlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını canlı canlı görmelerini sağlıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgut Altınok Çanakkale Ankara Yerel Haberler

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