'Ke Çocuk' Dergisinin 3. Sayısı Çıktı

Kartal Belediyesi tarafından, iki aylık dönemler halinde çıkarılan ve ilk iki sayısı oldukça dikkat çeken KE Çocuk dergisinin 3. sayısı, minik okurları ile buluştu. Derginin yeni sayısı, yine zengin içeriği ile çocuklara hem eğlenceli hem eğitici zamanlar yaşatacak.

Kartal Belediyesi tarafından, iki aylık dönemler halinde çıkarılan ve ilk iki sayısı oldukça dikkat çeken KE Çocuk dergisinin 3. sayısı, minik okurları ile buluştu. Derginin yeni sayısı, yine zengin içeriği ile çocuklara hem eğlenceli hem eğitici zamanlar yaşatacak.

Çocuklar, aileler ve eğitimciler tarafından çok beğenilen aynı zamanda ücretsiz bir dergi olma özelliği taşıyan KE Çocuk, minik okurlarının ürünlerini de sayfalarına taşıyarak, katılımcı ve yaratıcı olmalarına, yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlıyor.

Mutfağını usta yazarların oluşturduğu KE Çocuk dergisinin 3. sayısında şu isimler yer alıyor: Koray Avcı Çakman, Mavisel Yener, Taner Sezgin, Pelin Yılmaz, Özlem Açar, Esra Dökmen, Filiz Kayalı, Erdal Yazar, Ayşe Beril Hatun, Nihal Aksoy, Beril Börekçi, İpek Kocaağa, Eylem Gültekçe, Ayşe Yazar, Songül Bozacı, Çiğdem Sezer, Demet Ekmekçioğlu, Melih Yıldız, Aslı Pınar Zorba Yıldız, Serap Çetin Yenilmez.

Derginin "Bulmacalar" sayfası Mekin Gani Pehlivan, "Boyama Sayfası" ise Deniz Avcıer imzasını taşıyor. Derginin dikkat çeken diğer sayfaları ise; "Kitap Önerileri" ve "Haydi Öyküsünü Yazalım" sayfaları…

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın, edebiyatı ve sanatı sevdirmenin yanında, hayvanların ve doğanın ne kadar önemli ve güzelliklerle dolu olduğu bilincini yaratmaya çalışan KE Çocuk dergisinin kapak çizimi ise Özlem Açar'a ait. Derginin bir başka çizeri ise, Ebru Canlı…

6 yaşında olan Meriç Sarıpolat ve 5. sınıf öğrencisi Aslan Akırmak, yaptıkları resimlerle derginin sayfalarında yerlerini almış bulunuyor.