Kdz. Ereğli'de Sarıkamış Deniz Şehitleri anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sarıkamış'taki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürdüğükleri esnada Rus donanması tarafından batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa nakliye gemilerinde şehit düşen 221 mürettebat törenle anıldı.

Kdz. Ereğli ilçesindeki anma töreni tören alanına yürüyüş ile başladı. Protokol üyeleri tören alanına geldiklerinde anıta ortak çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin açılış konuşmasını Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay yaptı. Kabay, "Kafkas Cephesi'nde devam eden Sarıkamış Cephesi'ne destek amacıyla mühimmat, yiyecek, kışlık giysi ve birçok savaş malzemesi ile yaklaşık bir alay asker ve 221 personel taşıyan üç yük gemimiz Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılmıştır. 7 Kasım 1914 tarihinde burada tarihin seyri değişmiş ve büyük bir hüzün yaşanmıştır. Yaşanan bu acı daha sonra yaşanacak olan daha büyük bir hüznün ve acının başlangıcı olmuştur. Yardımların Sarıkamış'a ulaşmaması orada ülkenin birlik ve bütünlüğü içini ağır kış şartlarında Ruslara karşı savaşan 90 bin vatan evladımızın donarak ve savaşarak şehit olmasına sebep olmuştur. Bugün burada bulunmamızın amacı şehitlerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek onları sonsuza kadar yaşatmak ve onların aziz hatıralarını canlı tutarak gelecek nesillere milli değerlerimizi aktarmaktır" dedi.

Sarıkamış Platformu Onur Kurulu Üyesi ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Eğer bu gemiler Sarıkamış'a gitseydi bu mühimmat gitseydi gerçekten savaşın seyri değişebilirdi. Yine yenilebilirdik ama kırım bu kadar olmazdı. Çünkü 60 bin giyecek, iki alay asker vardı. Cephane vardı. İhtiyaç olan herşey vardı. Ama Sarıkamış Meydan Muharebesi'nin Karadeniz'den kaybedildiğini lütfen hepiniz kabullenin. Geçen yıl bir plaket astık. Donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz. İyi ki donanmamız var. Deniz Harp Okulu'nun 250. yılı kutlu olsun. Bize Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Bingör Sönmez'in kendisini daha önce arayarak yaptığı çalışmaları anlattığını hatırlatarak "Şehitlerin isimlerini de buraya koyduk. Her geçen sene Sarıkamış Şehitleri'ni anma töreni hızla büyüyor. Bundan son derece mutluyuz" diye ifade etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "Sarıkamış şehitlerini hepimiz biliyoruz. Sarıkamış Deniz Şehitlerini de ben Zonguldak'a geldikten Kdz. Ereğli'de okudum öğrendim. Daha iyi anladım. Tarihimiz çok büyük kahramanlıklarla dolu. Onlarca cephede savaştık. Ordumuz, bahriyemiz, karada, denizde ve havada birçok yerde mücadele ettik. Birçok zafer kazandık yenilgilerimiz de olmuştur. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış. Biz zaferlerimizle gurur duyduğumuz gibi yenilgilerimizi ve nerelerde kayıp verdiğimizi tarihin dönüm noktalarını dikkatle öğrenmemiz lazım. Ders almamız lazım" şeklinde konuştu.

Törene 22. Dönem Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sarıkamış Platformu Onur Kurulu Üyesi ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören plaket takdimi ile tören sona erdi. - ZONGULDAK