Kdz. Ereğli'de, Festival Stantları Satışa Çıktı - Haberler

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Kdz. Ereğli'de, Festival Stantları Satışa Çıktı

ANKA - Yerel
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Kdz. Ereğli'de, Festival Stantları Satışa Çıktı

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali için sahil bandında hazırlanan 100 adet festival standı satışa çıkarıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali için sahil bandında hazırlanan 100 adet festival standı satışa çıkarıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar sürüyor. Festival öncesi sahil bandında kurulan 100 adet tanıtım ve satış standının satışları başladı.

Stantlardan almak isteyenler, Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Festival stantiarının satışı, 15 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

ANKA / Yerel

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