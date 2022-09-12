Kdz.Ereğli Belediyesi'nin Yenilediği Yaşlılar ve Gençler Evi Tekrar Hizmete Açıldı

Kdz. Ereğli Belediyesi, 2002 yılında yapılan Yaşlılar ve Gençler Evi’ni yenileyerek modern bir tesis haline getirdi. 5 aylık tadilat döneminin ardından emeklilerle birlikte tesisi tekrar hizmete açan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Yaşlılar ve Gençler Evi en güzel projelerimden biridir. Yıllarca bu memlekete hizmet etmiş, bu memleketin yükünü sırtında taşımış siz değerli emeklilerimize daha güzel ve daha modern bir tesis hazırladık. Yiyecek ve içecek fiyatlarını sizleri düşünerek çok çok düşük tuttuk. Çay 2 TL olacak. Amacımız, sizleri mutlu etmek” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 2002 yılında yapılan Yaşlılar ve Gençler Evi'ni yenileyerek modern bir tesis haline getirdi. 5 aylık tadilat döneminin ardından emeklilerle birlikte tesisi tekrar hizmete açan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Yaşlılar ve Gençler Evi en güzel projelerimden biridir. Yıllarca bu memlekete hizmet etmiş, bu memleketin yükünü sırtında taşımış siz değerli emeklilerimize daha güzel ve daha modern bir tesis hazırladık. Yiyecek ve içecek fiyatlarını sizleri düşünerek çok çok düşük tuttuk. Çay 2 TL olacak. Amacımız, sizleri mutlu etmek" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Evi, yenilenen yüzüyle tekrar hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın 2002 yılında yaptığı ve örnek projelerden biri olarak gösterilen Yaşlılar ve Gençler Evi'nde nisan ayında başlayan genel tadilat çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, Emekliler Derneği Başkanı Ali Ayhan, Erdemir Emekliler Derneği (EVEDER) Başkanı Aziz Boy, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, emekliler ve gençlerin katılımıyla tesis tekrar hizmete açıldı.

"EMEKLİLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAKEDİYOR"

Başkan Halil Posbıyık, açılışta yaptığı konuşmada en güzel hizmetlerinden birinin Yaşlılar ve Gençler Evi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kdz. Ereğli'de yaptığım en güzel hizmetlerden biri de Yaşlılar ve Gençler Evi'dir. 2002 yılında burayı yaptık. Aslında burayı büyük kiralarla restoran yapmamızı çok kişi istiyordu, ben hayır dedim. 'Emeklilerimizin mutlaka bir yerde eğlenmesi lazım, oturması ve sosyalleşmesi lazım' dedik ve burayı Yaşlılar ve Gençler Evi yaptık. O zaman Türkiye'de de çok ses getirdi, mesela hatırlıyorum Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı, İskenderun Belediye Başkanı gelip burayı gezdiler, örnek proje olarak kendileri de yapmaya karar verdiler. O yıldan bu yana hizmet veriyordu. 20 yıl uzun bir zaman. Zaman içerisinde çok tadilatlar yapmamıza rağmen dökülme ve eskimeler başladı. Özellikle tuvalet ve mutfak yeterli değildi, hoş değildi. Abdest alma yerlerimiz çok iyi değildi. Yıllarca bu memlekete hizmet etmiş, bu memleketin yükünü sırtında taşımış siz değerli emeklilerimizin daha güzel ve daha sağlıklı bir ortamda bulunmasına inandığımız için Nisan ayında 700 bin TL'ye ihaleye çıktık ve baştan sona kadar yeniledik. Şadırvan yaptık, sıcak su ile abdest alma imkanınız var. Mescidin halıları tamamen değişti, yeniden düzenlendi, çok güzel bir yer oldu. Mutfağı tamamen büyüttük, rahat servis yapılabilir hale getirdik. Emeklilerimiz için hazırlanan salonlarda oyun aparatları var. Gençlerimizin de buraya gelmesi için sağ tarafta onların yerini de yeniledik. Gençlerimiz için mutfakta yeni menüler hazırladık. Kitap okumak için kütüphanemiz var. Girişi tek nokta yaptık. Zemin tamamen yenilendi.

"ÇAY 2 TL"

Kısaca emeklilerimizin mutlu olması, arkadaşları, dostlarıyla burada bir araya gelip birbirleriyle sohbet etmeleri için belediye olarak bu ortamı yarattık, Yiyecek ve içecekleri mümkün mertebe en uygun fiyatta tuttuk. Mesela çay 2 TL. Menüleri çoğalttık, daha fazla yiyecek, içecek koyduk. Burası sizler için belediyemiz tarafından özel olarak hazırlandı, hayırlı uğurlu olsun. Bugün tesisimizin yeniden hizmet vermeye başlaması nedeniyle çay, simit ve keş ikramlarımız olacak. Hepinize Allah uzun ömürler versin, sağlık ve sıhhat versin. Bu ülke için, Ereğli için hepiniz büyük hizmetler verdiniz, bu milletin sizlere borcu var. Bizde belediye olarak sizlere böyle bir tesisle borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Ailelerinizle birlikte huzur ve mutluluk diliyorum."

Açılışın ardından katılımcılara çay, simit ve keş ikramında bulunuldu. Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, hazırlanan ikramları emeklilere tek tek dağıttı. Başkan Posbıyık, emeklilerle çay, simit, keş eşliğinde sohbet etti.