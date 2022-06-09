Kdz. Ereğli Belediyesi'ni Alternatif Yol Çalışmaları Sürüyor - Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kent trafiğinin yoğunluğunu rahatlatmak ve hastane ile terminal bölgesine ulaşımı kolaylaştırmak için başlattığı alternatif yol çalışmaları sürüyor. Uyuyan Güzel Tepesi çevresinde başlayan yeni yol açma çalışmaları, ilk etapta Belen Sanayi kavşağına ulaştı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, alternatif yolları çoğaltacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kemer-Hastane arası Çevre Yolu çalışmaları kapsamında kent trafiği yoğunluğunu rahatlatmak ve hastane ile terminal bölgesine ulaşımı kolaylaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Uyuyan Güzel Tepesi çevresinde başlayan yol açma çalışmalarının ilk etapta Belen Sanayi kavşağına ulaşması üzerine bölgede incelemelerde bulundu.

Alternatif yolları çoğaltacaklarını belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Uyuyan Güzel Tepesi çevresinde çok yönlü bir çalışma yapıyoruz. Oradan hastaneye kestirme bir yol, aynı zamanda terminale kestirme bir yol yapıyoruz. Ayrıca Belen Sanayi çarşısına bağlantı yolu yapıyoruz. Makinelerimiz kavşağa ulaştı. Alternatif yolları açtıkça, ana yolları kullanmayıp ara yollardan kestirme olarak gerek hastane, gerek terminale, gerekse diğer bölgelere gitmek isteyenler için ulaşım kolaylığı olacak. Böylece trafikte de bir rahatlama olacağı inancındayız. Bütün makinelerimiz ile birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Sakindere Projesi ve Bisiklet-Yürüyüş Yolu Projesi için Balı'da da aynı hummalı çalışma var. Arkadaşlarımız cansiperane çalışmalarına devam ediyor. Ereğli'mize hayırlı olsun diyorum."

ANKA / Yerel