Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri havadan görüntülendi Yerel Haberler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağları'ndaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağları'ndaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi. Kazdağları'ndan geçen ve karayolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Marmara ile Kuzey Ege'yi Kazdağları'nın altında birbirine bağlayan tünel giriş ve çıkışları havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kuzey Ege Çanakkale Kaz Dağı Marmara Yerel Haberler

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