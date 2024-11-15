Üye Girişi
Haberler

Kazdağları'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

Kazdağları'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda sonbaharın getirdiği sarı, kızıl ve yeşil renklerin oluşturduğu görsel şölen, dron kameraları ile görüntülendi. Bölgedeki endemik türler ve farklı ağaçların renkleri, sisli havada büyüleyici manzaralar sunuyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda sisler içindeki güz renkleri kartpostallık görüntüler sunuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin dansı sisler içinde gizemli bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bu eşsiz güzellikler dron kamerası ile görüntülendi.

Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları her mevsim ayrı bir güzel. Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kazdağları'ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge dönerken, kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam ediyor. Aynı alanda yetişen değişik tür ağaçların güz mevsimindeki renklilikleri seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin görsel ahengine bölgede etkili olan sis ve bulut geçişleri de eklenince hava fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Kazdağları'nda yaşanan renk ahengi İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile havadan görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL

 AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

 Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Seslerini duyurmak için Meclis'e gidip hıçkıra hıçkıra ağladılar
Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir su kesintisi sorgulama! 15 Kasım İZSU su kesintisi olan yerler neresi? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Ankara su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi olan yerler neresi? Mike Tyson Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 15 KASIM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 15 Kasım Cuma hava nasıl, yağış var mı? CUMA MESAJLARI 15 KASIM | En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 15 Kasım Cuma altın piyasası ne durumda? DİYANET CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 15 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.