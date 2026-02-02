Haberler

Kazdağları'nın Sütüven Şelalesi yağışlarla birlikte Niagara'yı aratmadı

Güncelleme:
Kazdağları'ndaki sağanak yağışlar nedeniyle derelerin debisi yer yer 4 kat arttı. Sütüven Şelalesi, bu artışla son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı ve etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kazdağlarında iki gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bölgede bulunan derelerin debisi yer yer 4 kata kadar çıktı. Artan yağışlarla birlikte Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağlarının en büyük şelalelerinden biri olan Sütüven Şelalesi de son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Sütüven Şelalesi, artan su debisiyle birlikte adeta Niagara Şelalesi'ni andıran bir görüntü oluşturdu. Yüksek debiye bağlı olarak oluşan yoğun su sesi ve serpintiler, bu benzetmenin yapılmasına neden oldu. Şelaledeki su miktarının artmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş da bu eşsiz doğa olayını yerinde görmek için bölgeye akın etti.

Ortaya çıkan etkileyici manzara, İHA dronu tarafından havadan görüntülendi. Bölgede son iki günden metrekareye 220 litre yağış düştü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
