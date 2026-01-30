Kazdağların'da ani kar erimesi ve sağanak yağış nedeniyle dereler yataklarına sığmıyor

Kazdağları'nda geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos ve sağanak yağışlar sonrası ani kar erimeleri yaşandı. Kar erimeleriyle birlikte bölgedeki derelerin debisi yer yer 4 katına kadar çıktı.

Artan debi nedeniyle dereler adeta çağlayan nehirlere dönerken, yataklarına sığmayan dereler bazı yürüyüş yollarını da su altında bıraktı. Doğa yürüyüşü için kullanılan güzergahlarda taşkınlar meydana geldi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kazdağları ve çevresinde lodos ile sağanak yağışların pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. - BALIKESİR