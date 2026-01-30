Haberler

Kazdağların'da ani kar erimesi ve sağanak yağış nedeniyle dereler yataklarına sığmıyor

Kazdağları'nda etkili olan lodos ve sağanak yağışlar sonrasında ani kar erimeleri yaşandı. Derelerin debisi artarken, yürüyüş yollarında taşkınlar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kazdağları'nda geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos ve sağanak yağışlar sonrası ani kar erimeleri yaşandı. Kar erimeleriyle birlikte bölgedeki derelerin debisi yer yer 4 katına kadar çıktı.

Artan debi nedeniyle dereler adeta çağlayan nehirlere dönerken, yataklarına sığmayan dereler bazı yürüyüş yollarını da su altında bıraktı. Doğa yürüyüşü için kullanılan güzergahlarda taşkınlar meydana geldi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kazdağları ve çevresinde lodos ile sağanak yağışların pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel





