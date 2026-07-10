Kazakistanlı eğitimcilerden Muğla Valisi Akbıyık'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından yürütülen 'Türkçe Öğreniyorum, Türkiye'ye Gidiyorum' projesi kapsamında Kazakistan'da düzenlenen Türkçe kurslarına katılan 13 öğretmen ve beraberindeki heyet, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, Kazakistanlı eğitimciler yürütülen Türkçe eğitim faaliyetleri ile iki ülke arasında eğitim alanında hayata geçirilen ortak projeler hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi. Heyet üyeleri, Muğla'da kendilerine gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dr. İdris Akbıyık, Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının eğitim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçlendiğini belirtti. Ortak dil ve kültür etrafında yürütülen çalışmaların Türk dünyasının ortak eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, Türk kültürünün tanıtılması ve Türkçenin yaygınlaştırılması adına emek veren Kazakistanlı eğitimcilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı