Kazakistan'da 'Divanü Lügati't-Türk' Sergisi Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kaşgarlı Mahmud'un eseri Divanü Lügati't-Türk'ün yazılışının 950. yılına özel olarak "Erdemin Başı Dil: Divanü Lügati't-Türk" sergisi açıldı.

Serginin açılış törenine, Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova ve Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kapucu, 10 asır önce yazılan bu eserin günümüzde de önemli dersler sunduğunu belirterek, "Katılımcıların, bu eserin gücünden ve sadeliğinden etkileneceğinden hiçbir kuşkum yok" dedi. Kapucu ayrıca, serginin farklı merkezlerde de sanatseverlerle buluşmasının önemine vurgu yaparak, "Ortak mirasımızı hem evlatlarımıza hem de tüm dünyaya tanıtmak, tarihimize karşı bir borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

TİKA, Türk Dünyası Vakfı ve Türk Kültür ve Miras Vakfı iş birliğiyle Kazakistan Cumhuriyeti Milli Müzesi'nde açılan sergi, Divanü Lügati't-Türk'ün kültürel mirastaki yerini vurguluyor. Akademisyenler, diplomatlar ve sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, ortak kültürel mirasın tanıtılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını ve Türk dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor. - ANKARA