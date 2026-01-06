Kazada ölen küçük kız için sınıfında anı köşesi yapıldı

Haberler

Eskişehir'de bir araçla yarışan otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan ve dün toprağa verilen 14 yaşındaki Ayşegül Seliti için, öğrencisi olduğu 8/G sınıfında anı köşesi oluşturuldu.

75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana gelen feci kazada ölen Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8/G sınıfı öğrencisi Ayşegül Seliti, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Seliti'nin cansız bedeni, 100. Yıl Camii'nde ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Küçük kızın ölümü, en az ailesi kadar okulunda da büyük üzüntüye sebep oldu. Bu sebeple öğretmenlerin ve arkadaşları, Seliti'nin vefat etmeden önce oturduğu sırasını anı köşesine dönüştürdü. Küçük kızın fotoğrafının konduğu sıra karanfillerle süslenirken, sınıf arkadaşları onunla ilgili hatıralarını anı defterine yazdılar.

Öte yandan, Ayşegül Seliti'nin sınıf arkadaşları için okulda rehber öğretmenler tarafından özel bir ekip oluşturularak psiko-sosyal destek verilmeye başlandığı öğrenildi. Bu çalışmaların Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürütüldüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
