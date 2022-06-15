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Kazada hayatını kaybeden muhtar İnanç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kazada hayatını kaybeden muhtar İnanç toprağa verildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Ovaköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Efeler istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 79 MA 180 plakalı ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Muhtar İnanç ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İnanç'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İnanç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İnanç'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç için, muhtarlık yaptığı mahallede cenaze töreni düzenlendi. Törene; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler ilçesinde görev yapan muhtarlar ve mahalle halkı katıldı. Muhtar İnanç, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeniköy Dalama Aydın Yerel Haberler

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