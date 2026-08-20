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İHA muhabiri Tanrıöver mezarı başında anıldı

İHA muhabiri Tanrıöver mezarı başında anıldı
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Gaziantep’te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, vefatının 4’üncü yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, vefatının 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, vefatının 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi mezarlığında yapılan anma programına Tanrıöver'in ailesi, yakınları, arkadaşları, basın mensupları ve İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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