Kaza Geçiren Çocuğa Taksici Sahip Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprü yakınlarında dengesini kaybedip merdivenden düşen çocuğun acı içerisinde kıvrandığını gören ticari taksi şoförü, çocuğun kolunu sabitledikten sonra taksisine alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan kontrolde 12 yaşındaki Emirhan Öz'ün kolunun 2 yerinden kırık olduğu belirlenirken, kırık kol alçıya alındıktan sonra ailesinin de gelmesiyle taburcu edildi. Kendisini hastaneye getiren Taksi Şoförü İbrahim İnal ve babası Mustafa Öz ile birlikte hastaneye kontrole gelen Emirhan Öz, taksici amcasına örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Olay önceki gün Manavgat köprüsü yakınında yaşandı. Taksi durağında nöbet tutan taksi şoförü İbrahim İnal, küçük bir çocuğun yere düştükten sonra acı içerisinde kıvrandığını gördü. Hemen çocuğun yanına giden İnal, çocuğun kolunu kontrol edip sabitledikten sonra ailesinin nerede olduğunu sordu. Anne babasının uzakta olduğunu öğrenince hiç düşünmeden küçük çocuğu taksisine bindirerek Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Hastane acil servisinde sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ve çekilen röntgeninin ardından 12 yaşındaki Emirhan Öz'ün sol kolunun 2 yerden kırık olduğu belirlenince Uzman Dr. Aydın Yıldırım küçük çocuğun kolunu alçıya aldı.

Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli sağlık çalışanları, taksi şoförü İbrahim İnal'a göstermiş olduğu örnek davranışından dolayı teşekkür ettiler.

Emirhan Öz kendisini hastaneye getiren taksici İbrahim İnal ve babası Mustafa Öz ile birlikte kontrol için Manavgat Devlet Hastanesine geldi. Küçük çocuğu acı içerisinde görünce hemen yanına koştuğunu belirten İbrahim İnal "Koluna baktığımda kırık olduğunu anladım. Ailesinin uzakta olduğunu hemen gelemeyeceğini öğrenince hiç düşünmeden taksime alıp hastaneye getirdim. Hastanede sağlık ekibi hemen filmini çekti ve tedavisini başlattı. Ailesi gelince ben ayrıldım. Küçüğe acil şifalar diliyorum. Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

Emirhan Öz'ün babası Mustafa Öz, oğlunun düşme sonucu kolunda kırık oluştuğunu belirterek "Ben uzakta olduğum için taksici kardeşim oğlumu hastaneye yetiştirmiş. Burada da tedavisi hemen yapılmış. Ben taksici abimize ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Emirhan'ın kontrolünü yapan ve alçıyı söküp yeniden alçıya alan uzman Dr. Aydın Yıldırım "Sol kolunu kırıktan dolayı alçıya almıştık. Bugün yaptığımız kontrolde şişlik olduğu görüldü, alçı sökülerek yeniden alçı yapıldı. Tedavi sürecimiz devam edecek" dedi. - ANTALYA