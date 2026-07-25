Kayyum yönetimindeki Yozgat Bozokspor’a başkan adayı

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Tartışmalı kongre sürecinin ardından kayyum atanan Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yozgat Bozokspor'un yönetimine İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Aygün talip oldu. Kayyum heyetinden transfer yetkisi alan Aygün, takımın en geç gelecek hafta antrenmanlara başlayacağını bildirdi.

Yozgat Bozokspor'un ilk kongresi, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi. İkinci toplantı ise yönetime talip olanların kulüp üyesi olmadığı gerekçesiyle tamamlanamadı. Mahkemeye yapılan başvurunun ardından kulübe kayyum atandı.

Yeni sezonun ilk maçında 6 Eylül'de sahasında Kırşehirspor'u konuk edecek Yozgat Bozokspor'da belirsizlik sürerken, futbolcuların büyük bölümü sözleşmelerini feshederek başka takımlara gitti. Kulüpte yalnızca üç futbolcunun kaldığı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezonda lige katılıp katılmayacağı tartışılırken, İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Aygün kulüp yönetimine talip olduğunu açıkladı.

Kayyum heyeti ve diğer ilgililerle görüşen Aygün, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında düzenlediği basın toplantısında, kayyum heyetinin gözetiminde transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Aygün, takımın kısa sürede oluşturulacağını ve en geç gelecek hafta antrenmanlara başlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün içinde bulunduğu durum nedeniyle tarafımıza bir görev tevdi edildi. Yıllardır bu sektörün içinde olduğum ve şehrimizin kulübünün bu durumda olmasını istemediğim için çözüm bulma arayışına girdim. Şu anda kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Bazı hukuki karışıklıklar olduğu söylendi ancak çok büyük bir karışıklık yok. Bu konuda da ilerleme kaydediyoruz."

"FUTBOL ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN BİR ŞEHİR İSTİYORUZ"

Öncelikli hedeflerinin takımın oluşturularak antrenmanlara başlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Aygün, şunları söyledi:

"Amacımız yarışmacı, eğitici ve iddialı bir takım oluşturmak. İlk etapta bazı sorunlar var. Ligler başlamadan önce takımı hazır hale getirmek istiyoruz. Kayyum ile birlikte takımı oluşturup gelecek hafta idmanlara başlayacağız. Takımın büyük bir bölümü de oluşmuş durumda.

Yozgat Bozokspor'umuz ve ilimizdeki bütün kulüplerle güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kafamızda bir, üç, beş ve 10 yıllık planlar var. Bunları hayata geçirmek için herkesle iş birliği içerisinde olmak istiyoruz. Birleştirici bir çalışma yürütmek istiyoruz. Futbol üreten ve ihraç eden bir şehir istiyoruz. Bütün ilçelerimiz, köylerimiz ve beldelerimizle iş birliği yapmak istiyoruz."

"ÖNCELİK TAKIMIN LİGE KATILMASINI SAĞLAMAK"

Kayyum döneminin ardından genel kurul yapılacağını kaydeden Aygün, yönetim için aday olacağını açıkladı. Aygün, şöyle devam etti:

"Belirli bir süreç geçecek. Öncelikle kayyum dönemi var, daha sonra genel kurul yapılacak ancak bunu bekleyemeyiz. Bu nedenle kolları sıvadık. Öncelikle takım oluşturulacak, ardından genel kurula gidilecek. O süreçte ben de adaylığımı açıklayacağım. Zaten şu andan itibaren çalışmaya başladım. Önemli olan takımın oluşturulması ve lige katılmasının sağlanmasıdır."

Kulübün halen kayyum tarafından yönetildiğini hatırlatan Aygün, mahkemedeki incelemenin devam ettiğini belirterek, "Kayyum süreci devam edecek ve genel kurula gidilecek. Genel kurulda yönetim kurulumuzu açıklayıp aday olacağız. En erken tarihe göre hareket edeceğiz. Bu süreçte takımı sahaya çıkarmak ve başarılı olması için elimizden geleni yapmak bizi mutlu edecek" dedi.

Kaynak: ANKA