KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle; "Türk Milleti'nin tarihi yürüyüşünde bir dönüm noktası teşkil eden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümünü büyük bir gurur, derin bir şükran ve tarihi bir sorumluluk bilinciyle anıyorum. Bu büyük zaferin Başkomutanı Sultan Alparslan başta olmak üzere, kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Malazgirt Meydan Muharebesi, yalnızca bir askeri zafer olmanın çok ötesinde; jeopolitik dengeleri kökten değiştiren, Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak bu kadim coğrafyanın ebedi bir vatan haline gelmesinin önünü açan tarihi bir kırılma anıdır. Bu zafer, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'da kök salmasına zemin hazırlamış; sadece siyasi değil, sosyo-kültürel anlamda da kalıcı etkiler doğurmuştur. Bu büyük zaferin ardından Anadolu coğrafyasında kurulan Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin önemli duraklarından biri olan güzel şehrimiz Kayseri, Malazgirt sonrası Anadolu'nun Türk-İslam kimliğiyle yoğrulmasında stratejik bir merkez haline gelmiştir. Kayseri Üniversitesi olarak, Malazgirt'te tecessüm eden yüksek irade ve ruhu sahipleniyor; bu toprakların tarihi mirasını yaşatmayı onurlu bir görev olarak görüyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi bu şuurla şekillendiriyor; yerli ve milli değerler ile evrensel bilimi buluşturarak öğrencilerimize sadece meslek değil, aynı zamanda kimlik ve aidiyet duygusu da kazandırmaya gayret ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı yadigarı Kayseri'nin geçmişinden aldığımız ilhamla, geleceğin 'Güçlü ve Büyük Türkiye'sini' inşa edecek nesilleri yetiştirirken; mesleki ve teknik yükseköğretimin öncüsü bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Malazgirt'in açtığı kapılardan geçerek, bu topraklara kök salan ecdadımızın emanetine layık olmak, bizim asli sorumluluğumuzdur. Tüm bu vesilelerle, Malazgirt Zaferi'ni bir kez daha minnetle hatırlıyor; Sultan Alparslan'ı ve bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin Malazgirt ruhunu; yani birlik, inanç ve kararlılık şuurunu her daim canlı tutmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ