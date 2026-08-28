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KAYÜ Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

KAYÜ Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve şanlı zaferini vurguladı. Rektör, ülkeyi ileriye taşımak için daha çok çalışma çağrısı yaptı, Atatürk ve şehitleri rahmetle andı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 30 Ağustos'un Türk milletinin şanlı tarihine altın harflerle yazılan büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Rektör Karamustafa, şu ifadeleri kullandı; "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, en zor anında bile küllerinden yeniden doğmasını bilmiş ve düşmana hiçbir zaman geçit vermemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekün verilen kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos'ta kazanılan şanlı zaferle taçlanmış; Anadolu topraklarının ebediyete kadar Türk yurdu kalacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bugün bizlere düşen sorumluluk; ecdadımızın kahramanlığından ve fedakarlığından aldığımız güçle ülkemizi her alanda ileriye taşımak ve Türkiye'yi lider ülke konumuna getirmektir. Bunun için daha çok çalışmalı, üretmeli ve gayret göstermeliyiz. Kayseri Üniversitesi olarak bizler de bu şuurla eğitime ve bilime katkı sunmaya, ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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