Kayseri yerel: Kayseri'de salça ile vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlıyor

Kayseri'de vatandaşlar yazın yaptıkları salçaları satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmesi olan el yapımı salça dönemi başladı. Ekonomik olması açısından her yaz salça kaynattıklarını söyleyen Bekir Öztürk adlı vatandaş, fiyat bakımından el yapımı salçanın marketten alınan hazır salçaya göre daha ucuz olduğunu ve neredeyse yarı yarıya daha ekonomik olduğunu aktardı. Markette salçanın kilosunun en az 80 TL olduğunu ancak kendilerinin kaynattıkları salçanın 35 TL'ye tekamül ettiğini ifade eden Öztürk, "Maddiyata vurduğumuz zaman salça kaynatmak çok çok ucuza geliyor. Normalde salçanın kilosu yaklaşık 80 TL ama burada kendin kaynattığın zaman 35-40 TL gibi bir rakama denk geliyor. Marketten alınan hazır salça ile yaklaşık yarı yarıya fiyat farkı var. Burada ortamda güzel olduğu için eğlenceli vakit geçiyor. 150 kilo domates, 25 kilo kadar da biber kattık. Burası yaklaşık bin TL'ye mal oldu. Ortalama olarak da 20 kilo salça alıyoruz. Bu 20 kilo salçayı hazır olarak çarşıdan alsaydık en kötü ihtimalle 2 bin TL gibi bir rakam ödeyecektik. Ancak şu an bin TL'nin altında 900 TL'ye 20 kilo salçamız olacak" diye konuştu.

Salça kaynatan vatandaşlardan Mustafa Keklik ise, "İnsanlar kışa hazırlanmak için daha çok hazırdan ziyade kendi yaptıkları ürünlere yöneliyorlar. Bu Kayseri'de bir gelenek haline gelmiş. Biz de yeni yapıyoruz. Çok fazla tecrübeli değiliz bu konuda. Burada belediyenin yaptığı etkinlikle hem birlik, beraberlik açısından hem de aileye bir gelir, ekonomik fayda açısından güzel bir şey salça kaynatmak. Salça fiyatları yüksek tasarruf oluyor. Hesap makinesine vurduğunuz zaman bu çok çok daha ucuza denk geliyor. Şu anda 150 kilo kaynatıyoruz. Domatesi buradan 5 TL'ye aldık, 750 TL civarında bir rakama mal ettik. Ne kadar çıkar konusunda bir fikrimiz yok ama komşularımızdan, eşimizden, dostumuzdan duyduğumuz kadarıyla 25 kilo civarında salça çıkar. Bu da 2-3 yıllık salça ihtiyacımızı karşılar. Bu salçanın doğal olması, içinde ne olduğunu bilmemiz, ne olduğunu kendi gözümüzle görmemiz çok önemli. O yüzden buna fiyat biçilmez. En azından yemeğin içerisine girdiğinde ne yediğini biliyorsun. O açıdan da bakmak lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ