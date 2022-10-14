Kayseri yerel haberleri: Büyükkılıç: 'Hayırsever denilince akla Kayseri'miz geliyor'

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un teşrifleri ile Develi Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü'ndeki hayırseverler sayesinde yapılan toplu açılış töreni ve hayırseverler buluşmasına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un teşrifleri ile Develi Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü'ndeki hayırseverler sayesinde yapılan toplu açılış töreni ve hayırseverler buluşmasına katıldı. Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, "Hayırsever denilince ilçe bazında Develi'miz, il bazında da Kayseri'miz Türkiye genelinde hayırseverleriyle anılan iki güzide mekan ve iki güzide bölge. O açıdan adeta birbiriyle yarışıyor" dedi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Yeni Dünya Düzeni ve Lider Ülke Türkiye" konulu konuşmasında Türkiye ve dünyadaki durumu değerlendiren Kurtulmuş, Türkiye'de vesayet döneminin sona erdiğini ve kendisinde büyük bir özgüven elde ettiğini ifade ederek, bu iki önemli kazanım ile yola devam edeceğini, 2023'ten sonraki dönemin Türkiye yüzyılı olacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN PARLAYAN BİR YILDIZI OLACAK, BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELECEK"

Açıklamasında "Türkiye'nin dünyanın parlayan bir yıldızı olarak büyük bir bölgesel ve küresel güç haline geldiğine hep beraber şahit olacaksınız" diyen Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında Türkiye'nin kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geleceğini söyleyerek, Türkiye'nin yeni bir küresel sistemin kurulmasının öncülüğünü yapacağını kaydetti. Kurtulmuş konuşmasının sonunda "Hepsinden önemlisi Türkiye'nin dünyanın parlayan bir yıldızı olarak büyük bir bölgesel ve küresel güç haline geldiğine hep beraber şahit olacaksınız" diye konuştu ve açılışlarda hayırseverler ile desteği olan herkese teşekkür etti.

"İKİ GÜZİDE BÖLGE ADETA BİRBİRİYLE YARIŞIYOR""

Kayseri Üniversitesi'nin Develi'deki Seyrani Kampüsü'nde gerçekleşen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever denilince Develi'nin ve Kayseri'nin Türkiye genelinde hayırseverleriyle anılan iki güzide bölge olduğunu dile getirerek,"Makarr-ı ulema olarak bilinen Kayseri'miz ve Develi'mizdeki alimler diyarı olan bu güzel ilçemizde, Seyrani Kampüsü'müzde hayırseverlerimiz marifetiyle yapılan eserlerin hayata geçirilmesi elbette ki önemli ve anlamlı. Hayırsever denilince ilçe bazında Develi'miz, il bazında da Kayseri'miz Türkiye genelinde hayırseverleriyle anılan iki güzide mekan ve iki güzide bölge. O açıdan adeta birbiriyle yarışıyor" dedi.

Büyükkılıç törende, hayırseverlere dua ve teşekkür ederek, "Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu şehrimizde en önemlisi Selçuklu medeniyetinin bir uzantısı ve tabi ki Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi. Bu zenginliğin verdiği ve medeniyete açık olan ilçemizde adeta birbiriyle yarışan hayırseverlerimizle birlikte eğitimi önemseyen, birbirine saygıyı önemseyen, yardımlaşmayı önemseyen; devletine, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine bağlı olmanın adeta simgesi haline gelen Develi'mizde böyle önemli ve anlamlı bir organizasyonda bulunuyoruz" diye konuştu.

"MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Meslek yüksekokullarının önemine de değinen Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meslek yüksekokullarının önemini hepimiz biliyoruz. 28 Şubat sürecinde mesleki eğitimin kesintiye uğratılmak suretiyle, tüm meslek eğitimini yok eden bir anlayışın tezahürüne inat şimdi mesleki eğitime önem veren ve meslek liselerini ön plana çıkartan bir eğitime ihtiyaç olduğu, ülkemizde bunun olmazsa olmaz olarak görülmesi de bizi ümitlendirmekte. İnşallah bu yönde milli eğitim politikalarımız gereği çalışmalar yapıldığını görmekten keyif duymaktayız. Burada değerli belediye başkanımızla dayanışma içerisinde, kaymakamımızla dayanışma içerisinde, en önemlisi valimizle el ele vermek suretiyle gerek ilçelerimizde, taşralarımızda, gerekse merkezde bir olalım, iri olalım, diri olalım anlayışı içerisinde hareket ettiğimizi paylaşıyorum."

Büyükkılıç konuşmasının sonunda AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a da teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise Kurtulmuş'a teşekkür ederek, "Siz şimdi burada gönülleri imar eylemek için temelini atmada bulunduğunuz hayırseverlerimizle beraber, bu güzel kampüste şimdi de hayırseverlerimizle buluşmak için teşrif ettiniz. Develi'miz adına biz size teşekkür ediyoruz. Bu güzel Selçuklu şehrine hoş geldiniz, safalar getirdiniz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de dört buçuk ay önce Kayseri'ye atandığını hatırlatarak, kentin tarihi dokusunun kendisini çok etkilediğini aktardı. Çiçek, hayırseverlerin hayır noktasında memleketlerine aşık olduğunu ve Kayseri'nin hayır konusunda farklı bir şehir olduğunu söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, hayırseverleri bir araya getirmenin, aynı hedefte buluşturmanın son derece kıymetli olduğunda söz ederek hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kampüs içerisinde hayırseverler tarafından yaptırılan tesislerin toplu açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ