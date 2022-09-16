Kayseri yerel: Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kayseri'ye gelecek Yerel Haberler Kayseri haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 19 Eylül Pazartesi günü Kayseri'ye gelecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 19 Eylül Pazartesi günü Kayseri'ye gelecek. 'İl İl AB Buluşmaları' programı çerçevesinde 19 Eylül'de Kayseri'ye gelecek olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kayseri Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye AB İlişkileri, Kayseri'de Uygulanan AB Projeleri ve Kayseri İçin AB Fırsatları konularında değerlendirmelerde bulunacak. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Faruk Kaymakcı Avrupa Birliği Kayseri Yerel Haberler

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