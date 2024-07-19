Üye Girişi
Haberler

Kayseri'ye gelen gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye gelen 200'e yakın gurbetçi vatandaş havalimanında çiçeklerle karşılandı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki heyet, gurbetçi vatandaşlara hoş geldiniz diyerek gül ve hediye takdim etti.

Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye gelen 200'e yakın gurbetçi vatandaş havalimanında çiçeklerle karşılandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Erkilet Havalimanı'nda gurbetçi vatandaşları çiçeklerle karşıladı. Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye iniş yapan ve yaklaşık 200 kişiden oluşan kafile, uçaktan iner inmez KESOB tarafından hazırlanan 'Cennet Türkiye'mize Hoş Geldiniz' pankartıyla karşı karşıya kaldı. Kimi vatandaşlar karşılamanın sevincini saklayamazken, kimisi de hatıra fotoğrafları çekindi. Gurbetçi vatandaşlar sevinçlerini paylaşarak; "Çok mutlu olduk, böyle bir organizasyonla karşılaşacağımızı tahmin edemezdik. Düşünceli, samimi karşılamanız için çok teşekkür ederiz" dedi. Odakır ve beraberindeki heyet, uçaktan inen bütün vatandaşlara gül ve hediye takdim etti. Karşılama merasiminin ardından Başkan Odakır ve beraberindeki heyet, havalimanında görev yapan personele de gül ve hediye takdim etti.

"Mutlu etmek istedik"

Gurbetçi vatandaşlara bir karşılama yaparak, onları mutlu etmek istediklerini dile getiren Başkan Odakır; "Havalimanımızda gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Artık geleneksel bir şey oldu kurumumuz için. Bu yıl da yaklaşık 200 kişiden oluşan bir kafileyi karşıladık. Kendilerine hoş geldin dedik, hal hatır sorup gül ile hediye takdim ettik. Tabi vatandaşlarımız yurtlarından uzakta yaşıyorlar, vatan hasreti de çekiyorlar. Bu hasretlerini gidermek için geldiklerinde biz de kendilerini mutlu etmek istedik. Aldığımız olumlu tepkiler de amacımıza ulaştığımızı gösterdi. Biz de vatandaşlarımız da mutluluğu paylaştık memnun olduk. Tekrardan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Şehrimizde, ülkemizde güzel vakitler geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Odakır ve beraberindeki heyet, Havalimanı Müdür Enver Selim Akata'yı da ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Odakır; "Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerle yakından ilgilendiler. Organizasyonu düzenlememizde ilgili personellerle ve güvenlik güçleriyle birlikte gurbetçilerimizi karşılamamıza yardımcı oldular. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Almanya Kayseri Köln Göçmenler Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title