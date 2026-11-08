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Kayseri Yahyalı'da 3.2 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de hissedildi

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Kayseri Yahyalı'da 3.2 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de hissedildi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 19.49'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedilirken Kayseri Valiliği, saha taramalarında şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 19.49'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı belirtilerek, "İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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