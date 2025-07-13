Kayseri Valisi'nden Uyuşturucu İle Mücadele Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; şehirdeki uyuşturucu ile mücadele hakkında yaptığı paylaşımda; "Tek gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Çiçek; "Uyuşturucu ile mücadelede, Kayseri'de tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve vatandaşlarımızla el ele vererek büyük bir seferberlik başlattık. Bir yandan kolluk kuvvetlerimiz zehir tacirlerine karşı amansız bir mücadele verirken, diğer yandan gençlerimizi yalnız bırakmamak adına mahallelerimizde spor okulları açıyor, spor kulüpleri kuruyoruz. Tüm çabamıza rağmen bir şekilde bu illete bulaşmış gençlerimizi de kendi kaderlerine terk etmemek için, onların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması amacıyla Yeşilay ile birlikte Türkiye'nin en donanımlı Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi'ni inşa ettik. Uyuşturucuya karşı mücadelemiz hiç durmadan devam edecek. Bir tek gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ