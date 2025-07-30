Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yerli Sosyal Medya Platformu NEXT Teknofest Sosyal'e Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yerli Sosyal Medya Platformu NEXT Teknofest Sosyal'e Katıldı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal'de yer aldıklarını duyurdu. NEXT, hızlı bir kullanıcı artışı ile dikkat çekiyor ve çeşitli içerik paylaşım imkanı sunuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal'de yerini aldığını duyurdu.

Vali Çiçek konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Next Sosyal'deyiz. Yerli ve milli sosyal medya platformunda bizde varız" ifadelerine yer verdi.

Next Teknofest Sosyal nedir?

Sosyal ağ kategorisinde kısa sürede en çok indirilen uygulamalar arasında üst sıralarda yer alan NEXT, kullanıcı sayısındaki hızlı artışla dikkat çekti. Platform; haber, yaşam, teknoloji ve güncel konulara dair içerik sunmasının yanı sıra metin, görsel, video ve anket formatlarında paylaşım imkanı sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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