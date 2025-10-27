Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların dile getirdiği konularla ilgili çözüm önerileri değerlendirildiği toplantıda, Vali Yardımcıları, Adnan Türkdamar, Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Türköz, Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu. Vali Çiçek, devletin kapısının her zaman millete açık olduğunu vurgulayarak, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Toplantı, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, vatandaşlar gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti. - KAYSERİ