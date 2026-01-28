Vali Çiçek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, düzenli olarak gerçekleştirdiği vatandaş toplantıları kapsamında Kayserililerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların talep, görüş ve önerileri dinlendi. Vatandaşlar tarafından iletilen konularla yakından ilgilenen Vali Çiçek, çözüm odaklı bir yaklaşımla ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Vatandaşlarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Vali Çiçek, bu tür buluşmaların düzenli olarak devam edeceğini, vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade etti. - KAYSERİ