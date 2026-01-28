Haberler

Vali Çiçek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Vali Çiçek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Güncelleme:
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, düzenli olarak gerçekleştirdiği vatandaş toplantıları kapsamında Kayserililerle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çiçek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek ilgili birimlere talimatlar verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, düzenli olarak gerçekleştirdiği vatandaş toplantıları kapsamında Kayserililerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların talep, görüş ve önerileri dinlendi. Vatandaşlar tarafından iletilen konularla yakından ilgilenen Vali Çiçek, çözüm odaklı bir yaklaşımla ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Vatandaşlarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Vali Çiçek, bu tür buluşmaların düzenli olarak devam edeceğini, vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade etti. - KAYSERİ

Haberler.com
500

