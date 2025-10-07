Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Trafik Kazasında Yaralıya Destek Verdi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesai çıkışında karşılaştığı trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne yardımcı oldu ve olay yerine intikal eden ekiplerle birlikte çalışmalara destek verdi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesai çıkışı Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasına denk geldi. Aracını durdurarak olay yerine inen Vali Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarına destek verdi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün durumu hakkında bilgi alan Vali Çiçek, sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerine kolaylıklar dileyerek olay yerinden ayrıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel