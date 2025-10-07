Haberler

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Trafik Kazasında Yaralıya Destek Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesai çıkışında karşılaştığı trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne yardımcı oldu ve olay yerine intikal eden ekiplerle birlikte çalışmalara destek verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesai çıkışında denk geldiği kazaya duyarsız kalmadı. Yaralanan motosiklet sürücüsüyle yakından ilgilenen Çiçek, ekiplerin çalışmasına destek verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesai çıkışı Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasına denk geldi. Aracını durdurarak olay yerine inen Vali Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarına destek verdi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün durumu hakkında bilgi alan Vali Çiçek, sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerine kolaylıklar dileyerek olay yerinden ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda tuhaf gelişmeler oluyor! ABD gece yarısı vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor

Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.