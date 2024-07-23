Üye Girişi
Haberler

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında basının demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin vatandaşlara doğru ve eksiksiz bilgi sağlama görevini üstlendiklerini belirtti. Ayrıca, ulusal ve yerel basının ilimiz için yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür etti ve tüm basın mensuplarının Bayramını kutladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması ile her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte "Basından Sansürün Kaldırılışının" yıldönümünü kutluyoruz. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" diyerek basının öneminden bahsetmiştir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, vatandaşlarımız ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenmenin yanı sıra, kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenerek, olayları tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza aktaran gazetecilerimiz, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Toplumumuza önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyor, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda ilimiz için yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Politika Güncel Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

 Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title