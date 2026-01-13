Haberler

Vali Çiçek'ten ev ziyareti

Vali Çiçek'ten ev ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas ilçesinde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile vatandaşların taleplerini dinledi ve onlarla sohbet ederek muhabbet paylaştı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarım talep ve beklentilerini dinledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Talas ilçesinde ev ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini ve beklentilerini dinleyen Vali Çiçek; " Bugün mesai sonrası Talas ilçemizde hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik, gönüllere dokunan sohbetler ettik, talepleri dinledik, muhabbeti paylaştık." dedi

Vali Çiçek ziyaretlerin sonunda; "Her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum