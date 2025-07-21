Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve şube müdürleriyle bir araya gelerek kentteki eğitim faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Çiçek, müdürlük binasına gelişi sırasında Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve kurum personeli tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali Çiçek, kentte yürütülen eğitim faaliyetleri ve devam eden eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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