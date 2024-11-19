Üye Girişi
Haberler

Kayseri Üniversitesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Denetimli Serbestlik İçin Protokol

Kayseri Üniversitesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Denetimli Serbestlik İçin Protokol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla önemli projeler içerecek.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen iş birliği protokolüne Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa imza attı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, yaptığı konuşmada iş birliği protokolünün hedefleri konusunda şunları söyledi;

"Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerimiz, cezaevinden tahliye olan ya da hiç cezaevine girmeden cezasını dışarıdan çeken yükümlüleri takip eden müessesemizdir. Bu kapsamda denetimli serbestlik şube müdürlüğümüzün iş görev ve faaliyet alanlarını daha iyi yapması, daha kaliteli hizmet üretebilmesi için Bakanlığımızın talimatları ile üniversitelerle bir işbirliği yapma çalışmalarımız oldu ve üniversiteler sağ olsun bizim taleplerimize olumlu karşılık verdiler. Biz de hem denetimli serbestlikte çalışan personelimizin eğitilmesi hem de cezaevi sonrası takiplerini yaptığımız yükümlülerin eğitilmesi ve topluma kazandırılması konusunda birlikte iş birliği yapacağız ve projeler üreteceğiz. Bu süreçte suç işlemiş vatandaşlarımızı tekrar topluma kazandırmak için önemli faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Ben Sayın Rektöre göstermiş olduğu anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ediyor ve protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmasında üniversitelerin üç temel görevinden bahseden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise şunları kaydetti;

"Üniversitelerin üç temel görevi vardır. Birincisi, üniversiteler bilgi üreten üretim merkezleridir. Yapmış oldukları araştırmalar, lisansüstü çalışmalar, öğretim elemanlarımızın öğrencilerle birlikte yaptıkları araştırma projeleri, bilgi üretme anlamında önemli bir fonksiyonu içermektedir. Tabi, elbette, genel yaygın olarak bilinen eğitim-öğretim faaliyetleri de üniversitelerin ikinci temel görevini oluşturmaktadır. Bu manada üniversiteler üretilen bilgiyi, var olan bilgiyi öğrencilerle paylaşarak, toplumda nitelikli insan kaynağının oluşmasına, entelektüel bilginin oluşmasına katkı sağlarlar. Üçüncüsü toplumsal fayda oluşturan işler yapmak. Bu manada bizler Kayseri Üniversitesi olarak toplumda genel yaygın olarak bilinen görevleri icra ediyoruz. İmzalanan bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler ve işbirlikleri ile sağlayacağımız katkılar da toplumsal fayda açısından değerlendirilebilir. Bizler bu konuda üzerimize ne görev düşüyorsa, öğretim kadromuzun vereceği eğitimler ile mevcut programlarımızda var olan uygulamalar ve atölye çalışmalarıyla bu protokole katkı sağlayacağız. İmzalanan protokolün, şehrimiz ve ülkemiz için faydalı sonuçlar oluşturması temennisi ile hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! 19 Kasım Salı Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE ALMANYA U20 izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Umman Irak CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Umman Irak maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BAE Katar CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BAE Katar maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bir Gece Masalı 12. bölüm full HD tek parça izleme linki 19 Kasım Salı! İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.