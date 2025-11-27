Kayseri Üniversitesi Öğrencilerinden Taşınabilir Hava Durumu Projesi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri Taha Şaş ve Erdem Özrendeci, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette öğrencilerden Taha Şaş, üç haftalık çalışma sonucu tamamladığı 'Taşınabilir Telsizli Otomatik Hava Durumu Projesi' hakkında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya bilgiler verdi. Aynı zamanda amatör telsizci olan Teknik Bilimler MYO öğrencisi Taha Şaş, evinin çatısına kurduğu taşınabilir sistemin güneş enerjisi ile çalıştığını ve telsiz üzerinden hava durumunu anlık olarak bildirdiğini söyledi.

Üniversitedeki uygulamalı eğitim imkanlarını kullanarak taşınabilir nitelikte kapsamlı bir hava durumu izleme sistemini kuran Taha Şaş, kurduğu sistemin, sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, rüzgar şiddeti, rüzgar yönü ve çeşitli gaz seviyelerini aynı anda izleyebilen çoklu sensörlerden oluştuğunu ve bu sensörlerden gelen verilerin mikro bilgisayar aracılığıyla işlenerek, iki saniyede bir yenilenen ölçümlerle telsiz frekansı üzerinden otomatik sesli uyarıya dönüştürülüp kullanıcıya ilettiğini belirtti.

Taha Şaş, çalışmasının, özellikle deprem, fırtına, iletişim altyapısının zayıfladığı afet anları gibi kritik durumlarda güvenilir veri akışı sağlayarak erken uyarı kapasitesini güçlendirdiğini ve GSM hatlarından bağımsız çalışan bu telsiz tabanlı iletişimin, cihazı kırsal alanlarda, yüksek rakımlı bölgelerde veya dağlık sahalarda da kullanılabilir hale getirdiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, yaptığı çalışmalarından ve başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim veren üniversitemizde bu tür öğrenci çalışmaları ve elde ettikleri başarılar bizleri bir hayli mutlu etmektedir. Teknofest ve Yarışmalar Koordinatörlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak, hem StartUp MYO hem de Teknofest kapsamında yapılacak yarışmalarda öğrencilerimiz, derece elde etmek için çalışmalarını sürdürecekler. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ