Haberler

Kayseri Üniversitesi Öğrencilerinden Taşınabilir Hava Durumu Projesi

Kayseri Üniversitesi Öğrencilerinden Taşınabilir Hava Durumu Projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğrencileri Taha Şaş ve Erdem Özrendeci, rektörle buluşarak Taha Şaş'ın geliştirdiği güneş enerjili taşınabilir hava durumu izleme sistemi hakkında bilgi verdiler. Bu sistem, çeşitli meteorolojik verileri anlık olarak iletebiliyor ve afet anlarında kritik veri akışı sağlıyor.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri Taha Şaş ve Erdem Özrendeci, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette öğrencilerden Taha Şaş, üç haftalık çalışma sonucu tamamladığı 'Taşınabilir Telsizli Otomatik Hava Durumu Projesi' hakkında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya bilgiler verdi. Aynı zamanda amatör telsizci olan Teknik Bilimler MYO öğrencisi Taha Şaş, evinin çatısına kurduğu taşınabilir sistemin güneş enerjisi ile çalıştığını ve telsiz üzerinden hava durumunu anlık olarak bildirdiğini söyledi.

Üniversitedeki uygulamalı eğitim imkanlarını kullanarak taşınabilir nitelikte kapsamlı bir hava durumu izleme sistemini kuran Taha Şaş, kurduğu sistemin, sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, rüzgar şiddeti, rüzgar yönü ve çeşitli gaz seviyelerini aynı anda izleyebilen çoklu sensörlerden oluştuğunu ve bu sensörlerden gelen verilerin mikro bilgisayar aracılığıyla işlenerek, iki saniyede bir yenilenen ölçümlerle telsiz frekansı üzerinden otomatik sesli uyarıya dönüştürülüp kullanıcıya ilettiğini belirtti.

Taha Şaş, çalışmasının, özellikle deprem, fırtına, iletişim altyapısının zayıfladığı afet anları gibi kritik durumlarda güvenilir veri akışı sağlayarak erken uyarı kapasitesini güçlendirdiğini ve GSM hatlarından bağımsız çalışan bu telsiz tabanlı iletişimin, cihazı kırsal alanlarda, yüksek rakımlı bölgelerde veya dağlık sahalarda da kullanılabilir hale getirdiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, yaptığı çalışmalarından ve başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim veren üniversitemizde bu tür öğrenci çalışmaları ve elde ettikleri başarılar bizleri bir hayli mutlu etmektedir. Teknofest ve Yarışmalar Koordinatörlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak, hem StartUp MYO hem de Teknofest kapsamında yapılacak yarışmalarda öğrencilerimiz, derece elde etmek için çalışmalarını sürdürecekler. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.