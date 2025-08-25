Kayseri Şehir Hastanesi'nde Tedavi Gören Çocuklara Kırtasiye Desteği

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi uzun süreli devam eden çocuklara eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim kırtasiye desteği yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi ve Kızılay Kayseri Şubesi tarafından hastanede tedavileri uzun süreli devam eden çocuklara kırtasiye desteği yapıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, çocukları odalarında ziyaret ederek, içerisinde farklı kırtasiye ürünlerinin bulunduğu çantaları verdi. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan; "Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kızılay'ı ağırlıyoruz. Hastanemiz fizik tedavi kliniğinde uzun süreli yatan çocuklarımıza eğitim öğretim döneminde katkı sağlamak amacıyla çanta hazırladılar. Kayseri Şehir Hastanesi olarak çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda Kızılay Kayseri kadın kollarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kızılay'ın hediye verme anlayışı tamamen gönüllülük üzerine kurulu. Kan bankamızda tüm Türkiye'den topladığımız kanları ücretsiz bir şekilde tüm hastanelerde ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Burada da bizler bir kamu hizmeti yürütüp özellikle uzun süreli fizik tedavi gören çocuklarımıza teknolojinin en son imkanlarıyla hayata daha iyi katılmaları için destek oluyoruz" dedi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de; "Kızılay; 1868 yılından beri gönüllük faaliyetlerini yürütmektedir. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. ilk şey kan bağışı olarak devam ediyor ama diğer diğer bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Okulların açılmasına yakın bir süre kaldığı için hastanemizde yatan çocuklarımıza da okula başlangıcı şimdiden sevdirmek ve başarılarını artırmak için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu. - KAYSERİ