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Kayseri OSB Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Kayseri OSB Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında kardeşlik, yardımlaşma ve birlik duygularını vurguladı. Bayramların mutluluk ve dayanışma günleri olduğunu belirten Yalçın, bu özel günlerde kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini ifade etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yalçın mesajında; "Sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, kırgınlıkları ve dargınlıkları geride bırakmalıyız. Büyük Türk Milletinin en güzel hasletlerinden olan, yardım etmek, kim olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin güçsüzün, muhtacın yanında olmak anlayışıyla, yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmeliyiz. Bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan bayramında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nın sanayicilerimize, şehrimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, herkesin bayramını kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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