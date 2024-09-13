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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Mevlid Kandili'ni kutladı

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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalçın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini müjdeleyen bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğumu, dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. O'nun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır. Cahiliye döneminde yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, O'nun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Sözleri, hadisleri, ahlakı ve güzide yaşantısıyla tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz'in dünyayı onurlandırdığı bu mübarek geceyi kendimizi sorgulamamız ve Allah'ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu çerçevede Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın kapılarını açan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olmasını temenni ediyorum.

İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesi dileğiyle, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin "Mevlid Kandilini" ve "Mevlid-i Nebi Haftasını" tebrik ediyor, bu mübarek gecede ve haftasında yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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