Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'nin ticaret tarihini anlatan 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilere sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin ticaret tarihini anlatan 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilere sunuldu Haber Videosunu İzle
Kayseri'nin ticaret tarihini anlatan 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilere sunuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koleksiyoner Faruk Yaman'ın arşivinden hazırlanan sergide, Kayseri'nin geçmişten günümüze ticari hayatını yansıtan 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, kentin ekonomik ve sosyal yaşamına ilişkin izleri bir balo öncesi katılımcılarla buluşturdu.

Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen, Kayseri'nin geçmişten günümüze ticari hayatını anlatan sergide 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kayseri'nin ticaret tarihine ışık tutan sergide, kentin geçmiş dönemlerdeki ticari yaşamını yansıtan 40 fotoğraf ile 6 gazete yer aldı. Kentin tarihi ve kültürel hafızasını yansıtan eserler, ziyaretçilere Kayseri'nin ticari geçmişine ilişkin görsel bir yolculuk sundu. Koleksiyoner Faruk Yaman'ın arşivinden hazırlanan sergi, Kayseri'nin yıllar içerisindeki ticari gelişimini ve geçmişten günümüze uzanan değişimini gözler önüne serdi.

Fotoğraf ve gazeteler aracılığıyla kentin ekonomik ve sosyal yaşamına ilişkin izler ziyaretçilerle buluşturuldu. Kentte düzenlenen bir balo öncesi katılımcıların beğenisine sunulan sergi hakkında konuşan Koleksiyoner Faruk Yaman, "Klasik bir Faruk Yaman sergisindeyiz. Orijinal fotoğrafların yer aldığı, 40 fotoğraf ile sergimizi gerçekleştiriyoruz. 6 tanede orijinal gazete yer almaktadır. Buradaki serginin amacı Kayseri'ni ticaret hayatını anlatmak. Şu anda Kayseri ticaretini 1900'lü yıllardan başlayan ve günümüze kadar gelen fotoğraflarla seyir halindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun, katılımcılara teşekkür ediyorum. Kayseri ticaretini burada fotoğrafladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Serik'teki düğünde ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval hediye edildi

Düğünde ilginç olay! Damada verilen hediye şok etti
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fon soruşturmasında adı geçen Ertan Aydın hakkında karar verildi
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

Yayına damga vuran Türkiye sözleri: Bizi hazırlıksız yakaladılar
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza

"Cehennem Melekleri" liderinin cezası belli oldu