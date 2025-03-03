Kayseri'nin Çağlayan Mahallesi'nin Yeni Muhtarı Hasan Güzel Oldu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni kurulan Çağlayan mahallesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde, 186 oy alarak Hasan Güzel muhtar seçildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni kurulan Çağlayan mahallesinde yapılan seçimde muhtar Hasan Güzel oldu.
İlçeye bağlı Derebağ mahallesinden ayrılarak mahalle olan Çağlayan'da muhtarlık için Hasan Güzel ve Mehmet Bostan yarıştı. 353 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçimlerinde 186 oy alan Hasan Güzel, Çağlayan mahallesinin muhtarı oldu. Diğer aday Mehmet Bostan ise 12 oyda kaldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel