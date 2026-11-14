Kayseri iş insanı Ömer Karadeli'nin 97 yaşındaki annesi hayatını kaybetti

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Kayseri iş insanı Ömer Karadeli'nin annesi hayatını kaybetti.

Kayseri'de kurulu bulunan Roton İnşaat, Stroton Yapı gibi bir çok markaya ait şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan Ömer Karadeli'nin annesi Hava Karadeli hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Hava Karadeli'nin yarın Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı