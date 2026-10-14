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Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan, Bakan Memişoğlu'na 600 yataklı hastaneyi anlattı

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Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan, Bakan Memişoğlu'na 600 yataklı hastaneyi anlattı
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede 600 yataklı Mimarsinan Devlet Hastanesi yatırımı, Kayseri Devlet Hastanesi altyapı iyileştirme çalışmaları ve kentin sağlık ihtiyaçları değerlendirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek, Kayseri'deki sağlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. İldem Bölgesi 600 Yataklı Mimarsinan Devlet Hastanesi yatırımı ile Kayseri Devlet Hastanesi altyapı iyileştirme ve yenileme çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette Kayseri'nin güncel sağlık kapasitesi ve ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamalarda, "Nazik kabul ve ilgileri için Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, ilimizin sağlık yatırımlarına ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'a şükranlarımızı sunarız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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